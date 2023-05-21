В Новосибирске простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

В зоне СВО погиб выпускник Букреевской школы Кочковского района Новосибирской области.

В Новосибирске простились с Иваном Черепановым, погибшим в зоне спецоперации на Донбассе. Сообщение об этом появилось в паблике «Новосибирск скорбит» в ВК.

Сообщается, что Иван окончил девятый класс в Букреевской школе Кочковского района. После объявления мобилизации, он не стал ждать повестку, а сам отправился в военкомат и ушел на передовую добровольцем.

Подробности гибели Ивана Черепанова не разглашаются. Известно только, что боец пал при исполнении воинского долга.

Редакция Сиб. фм выражает соболезнования родным и близким героя.