В Новосибирске в понедельник потеплеет до +23 градусов

Потепление придёт в Новосибирск в начале следующей недели.

В ближайшие дни жителей Новосибирска ожидает теплая погода. Согласно прогнозам, в понедельник, 22 мая, температура поднимется до +23 градусов днем.

По данным метеорологического сервиса Gismeteo, самым прохладным днем недели будет четверг, 25 мая, когда температура воздуха опустится до +18 градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. В течение всей недели ожидается облачная погода, за исключением вторника и пятницы, когда прогнозируют ясное небо.

По данным специалистов из «Яндекс.Погоды», дневная температура воздуха не опустится ниже +19 градусов. Ночью ожидается похолодание до +6..+9 градусов. Небо будет облачным или малооблачным в течение всей недели. Самым теплым днем будет понедельник, 22 мая, когда температура воздуха достигнет +23 градусов.

Однако, по данным метеосервиса World weather, ожидается похолодание к субботе, 27 мая. Ночные температуры могут опуститься до +7 градусов.

Напомним, семейный фестиваль «Пикник-fest» стартовал 21 мая в Заельцовском парке.