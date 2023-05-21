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общество

В Новосибирске «ВИС» объяснила причины отставания от графика строительства поликлиник

Фото: pixabay.com

В Новосибирске затягивается строительство двух поликлиник.

В Новосибирске нарушается график строительства двух поликлиник. Об этом сообщило издание «РБК Новосибирск».

В офисе подрядчика — группы компаний «ВИС» — отметили, что строительство поликлиники №7 по ул. Пролетарская действительно отстает от графика, однако это отставание не является критичным. В здании уже завершаются отделочные работы, вскоре начнется монтаж медицинского оборудования.

Что касается строительства поликлиники №2 на ул. Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве, то на этом объекте стройку не могут завершить по причине отсутствия кабеля 10Квт, который должна проложить ГК «Дискус». Работы по прокладке кабеля завершатся только к 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска в 2024 году откроется новая поликлиника на 881 посещение в смену, которую также строит компания «ВИС».

#Новосибирская область #строительство #поликлиника
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