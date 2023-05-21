В Новосибирске вице-мэр Терешкова контролирует исправление работ в парке «Арена»

Подрядчик в Новосибирске приступил к исправлению недочётов на территории парка у нового ЛДС.

В парке "Арена" в Новосибирске продолжаются работы по устранению недочетов в благоустройстве, особенно в окрестностях нового Ледового дворца спорта (ЛДС). О проведении восстановительных мероприятий сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметила Терешкова, на данный момент остались лишь работы по второму этапу, такие как установка входной зоны, прокатного пункта, кафе и памп-трека. Она подчеркнула, что команда подрядчиков активно занимается устранением недостатков, чтобы окончательно завершить благоустройство парка.

Парк "Арена" является одним из значимых объектов городской инфраструктуры и представляет собой важное место отдыха и развлечений для жителей и гостей Новосибирска. После завершения всех работ парк станет полноценным пространством для активного времяпрепровождения и семейных прогулок.

Напомним, в Новосибирске подрядчика заставили отремонтировать плитку возле ЛДС.