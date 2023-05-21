В Новосибирске водитель «Лада Гранта» сбил 16-летнего подростка на мопеде

В Новосибирске в ДТП пострадал подросток без водительских прав.

В Новосибирске 20 мая произошло столкновение автомобиля и мопеда. ДТП случилось в 22.24 в районе дома №3 по улице Гребенщикова в Калининском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1985 года рождения ехал по улице Гребенщикова, со стороны улицы Мясниковой в сторону улицы Тюленина. Возле дома №3 автомобиль столкнулся с мопедом, который двигался навстречу. За рулем мопеда был 16-летний подросток без водительского удостоверения.



Подросток был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. О его состоянии не сообщается. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске автомобиль Infiniti QX56 перевернулся на бок после ДТП.