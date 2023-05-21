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общество

Жители Новосибирска сдали на переработку более 330 кг батареек за три часа

Фото: телеграмм-канал мэрии Новосибирска

В Новосибирске прошла акция по сбору батареек.

Жители Новосибирска всего за три часа сдали на утилизацию 331 кг использованных батареек и 221 кг пластиковых крышек в рамках экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Экомобиль работал у входа в Центральный городской парк 19 мая с 14 до 17 часов. Собранные крышки и батарейки будут отправлены на переработку.

Тем, кто принимал участие в акции, организаторы дарили по одному стаканчику мороженного за каждый килограмм батареек или полкило крышек.

Очередная акция по сбору вторсырья пройдет в Новосибирске 17 июня. Также сдать использованные батарейки можно будет 28 июля, 22 августа и 1 октября.

#экология #Новосибирская область
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