Бывшую главу села под Новосибирском осудили за мошенничество на 217 тысяч рублей

Бывшую главу села в Купинском районе Новосибирской области осудили на 3 года за мошенничество на 217 тысяч рублей.

Согласно приговору Купинского районного суда, 49-летняя жительница района признана виновной в совершении 7 преступлений, связанных с мошенничеством. Она была осуждена по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что осужденная, которая занимала должность главы одного из сельских поселений района, подделывала подписи и.о. директора Культурно-досугового центра в приказах о премировании своего сожителя, который работал сотрудником в этом центре. Данная деятельность осужденной протекала с февраля 2018 года по декабрь 2021 года.

Как следствие, осужденная присвоила более 217 тысяч рублей. Ущерб был полностью возмещен.

Государственное обвинение, представленное прокурором района Антоном Бальковым, поддержало обвинение по уголовному делу.

Суд приговорил осужденную к трехлетнему условному лишению свободы с испытательным сроком в течение трех лет. Однако данный приговор еще не вступил в законную силу.