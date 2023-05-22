Как защитить домашних животных от блох и других паразитов

Блохи — это один из самых распространенных паразитов, которые причиняют боль и дискомфорт пушистикам. Они также могут вызвать аллергические реакции и передавать опасные инфекции. Как же защитить своего котика от атаки паразитов?

Регулярно проверяйте пушистика на наличие блох

Это первый шаг в борьбе с этими паразитами. Вы можете использовать специальный гребень или щетку для вычесывания блох из шерсти животного. Если заметили паразитов, немедленно начинайте лечение.

Используйте средства защиты от паразитов

Выбирайте средства, которые наиболее эффективны и безопасны для вашего животного. Некоторые из них могут быть использованы в виде шампуней, спреев или капель на кожу.

Регулярно чистите свой дом

Блохи могут жить не только на питомце, но и в доме. Регулярная уборка поможет уменьшить количество паразитов. Пылесосьте ковры, мебель, стирайте постельное белье и другие текстильные изделия, которые могут быть заражены.

Обращайтесь к ветеринару

Ветеринар поможет выбрать наиболее эффективное и безопасное средство для лечения питомца, а также проведёт все необходимые тесты.

Следуйте инструкциям по применению

Не превышайте рекомендуемые дозы и не используйте средства, которые не предназначены для вашего животного. Если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, обратитесь к ветеринару.

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.