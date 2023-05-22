Клубничная Луна 4 июня 2023 перевернет жизнь трех знаков Зодиака

Помимо традиционной эмоциональной нестабильности первое июньское суперлуние помешает дальним поездкам и мирным диалогам. Остальные подробности читайте ниже.

Суперлунием российские астрономы РАН называют явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли (делает лунный диск особенно крупным для наблюдателей с Земли). В первое июньское воскресенье, 4 июня в 20:51 по-московскому времени ожидается Розовое (клубничное) суперлуние (диск Луны останется обычного цвета, название явлению дали индейские племена, собиравшие в этот период урожай клубники).

С астрологической точки зрения, характер нынешнего Полнолуния определяет Стрелец, отвечающий за религиозные воззрения и мистические путешествия. С этого момента люди смогут испытать дефицит энергии, особенно в тех областях, которые определены зодиакальными созвездиями. Представителям трёх из них повезёт больше остальных.

РЫБЫ

Если вы родились под этим зодиакальным созвездием, то строить планы на начало лета-2023 вам не стоит – всё произойдёт само собой, а коррективы в ближайшее будущее внесёт первое лунное полнолуние (суперлуние). Ветер перемен наполнит паруса Рыб и понесёт их в сторону удачи и счастья, а новое знакомство выведет карьеру на более высокий уровень, однако «козыри» и идеи выкладывать в первый же день не стоит.

РАК

Вторым летним везунчиком станет зодиакальный Рак, которому 4 июня 2023 года выпадет шанс исполнить давнюю мечту, а финал предыдущего проекта принесет двойной доход. Астрологи рекомендуют посвятить лето разработке бизнес-плана и отбросить в сторону все страхи, ведь звездная защита обеспечена вам на весь теплый сезон.

БЛИЗНЕЦЫ

Баловни судьбы, иначе и не назовёшь людей, рождённых под этим. Начиная с суперлуния 4 июня 2023 года на них посыпятся подарки Вселенной, ка из рога изобилия. Лето для них станет периодом исполнения желаний, загаданных в Новогоднюю ночь. Однако это не все зодиакальные сюрпризы: семейным парам предстоит пережить второй медовый месяц (не исключено зачатие ребенка), одинокие Близнецы будут окружены вниманием противоположного пола, а карьерные усилия принесут свои щедрые финансовые плоды.