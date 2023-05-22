«Билайн» и НГТУ НЭТИ будут совместно готовить студентов к работе в телекоме

ПАО «Вымпелком» и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ договорились о совместной подготовке специалистов для телеком-отрасли. Благодаря своему взаимодействию оператор связи и учебное заведение намерены обеспечить рост качества профессионального образования и сократить разрыв между квалификационными требованиями к работникам и компетенциями выпускников.

Намерения были закреплены подписанием соглашения в стенах НГТУ НЭТИ. «Билайн» представил директор Новосибирского отделения Сергей Бубен, подписантом со стороны НГТУ НЭТИ выступил проректор по учебной работе Сергей Чернов. Соглашение заключено до конца 2027 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Основными направлениями сотрудничества станут практикоориентированная подготовка и профессиональная адаптация студентов и молодых специалистов, стимулирование инновационной активности обучающихся.

«Чтобы телеком-отрасль продолжила свое уверенное развитие в будущем, уже сегодня мы готовы инвестировать в самое ценное — в молодых специалистов. Каждый день 24/7 "Билайн" обеспечивает одну из важнейших потребностей человека — оставаться на связи в любой ситуации. Для этого мы не только строим вышки связи, но и постоянно мониторим, анализируем нагрузку сети, применяем актуальные решения для оптимизации сети, улучшения её показателей. За каждыми задачами стоит определённый специалист, который готов поделиться реальными практическим знаниями со студентами, привнести большую долю практики в теоретические процессы. Наши специалисты неоднократно отмечались ведомственными наградами за заслуги и достижения в развитии связи. Уверен, что сотрудничество с НГТУ НЭТИ будет многогранным и плодотворным», — отмечает Сергей Бубен.

Договорённость позволяет сотрудникам оператора проводить занятия для студентов, совместно с учебным заведением организовывать производственную и преддипломную практики, экспертам-практикам из числа работников оператора выступать кураторами процесса выполнения проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований. Один из пунктов соглашения также описывает возможность трудоустройства студентов при наличии вакансий.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО "Вымпелком". Для нас принципиально важно взаимодействие с индустриальным партнером такого уровня. Прежде всего, это крупная федеральная компания, которая имеет проекты по всей стране. На текущий момент обсуждались преимущественно вопросы, связанные с образовательной деятельностью. Для предприятия важно решить кадровые вопросы. Но в процессе обсуждения мы пришли к пониманию того, что со студентами в части профориентации необходимо начинать работу не на выпускном и даже не на предпоследнем курсе, а на первых, а может быть, и до поступления в вуз. Нам бы хотелось, чтобы компания присутствовала в университете на старте приемной кампании, чтобы мы совместно набирали студентов на образовательные программы, которые представляют интерес для компании, и чтобы в дальнейшем на всех курсах обучения студенты видели эту компанию в стенах университета. Форматы могут быть самые разные: день открытых дверей, мастер-классы, открытые лекции, проектная работа студентов, корпоративные зоны и корпоративные аудитории и т. д.», — подчёркивает Сергей Чернов.

Он также добавил, что для НГТУ НЭТИ важно организовать взаимодействие с компание именно как с нашим стратегическим партнером по всем направлениям: образование, наука, проектная деятельность, инфраструктурные проекты и партнерские программы. Поэтому Сергей считает, что подписанное соглашение — это только начало совместной плодотворной работы. В планах — разработка дорожной карты, в которую включат конкретные мероприятия.