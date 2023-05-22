Летние каникулы-2023: какого числа начинаются в школах России

Российские школьники к концу мая словно застыли в низком старте – ещё немного и они ворвутся в новые и долгожданные летние каникулы. Минпросвещения традиционно опубликовало рекомендательное расписание каникул для школьников, но каждый российский регион и отдельные школы могут устанавливать свои сроки для отдыха учеников.

Ежегодно самыми протяженными по времени каникулами являются летние выходные длинною в три месяца. Их обладателями традиционно становятся ученики с первого по восьмой и десятого классов. Учащиеся девятых и одиннадцатых классов (выпускники) смогут набраться сил перед вступлением во взрослую жизнь лишь после окончания государственных экзаменов (в 2023 году продляться до конца июня).

Старт летних каникул совпадает с Международным днем защиты детей – 1 июня. Однако в большинстве российских школ в текущем году летние каникулы начнутся 26 или 31 мая (зависит от системы обучения). Но и в этом случае не обходится без рекомендаций Минпросвещения: «Учитывая нормативную длительность учебного года, у первых классов должно быть 33 учебные недели в году, у вторых-восьмых и десятых классов — 34 недели», уточнил адвокат, управляющий партнер Legal Victory Office Владимир Чупраков. По его экспертному мнению, график работы конкретно взятого учебного заведения в 2022-2023 учебном году может отличаться от рекомендованного, поскольку каникулы могут смещаться из-за карантинов, форс-мажоров, сложных климатических условий в холодное время года, когда занятия в школе невозможны.

Что касается буквы закона, то в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», с сентября по июнь ученик должен отдыхать всего не менее 30 календарных дней. Летние каникулы должны составлять не меньше 2-х месяцев, а перенос дат не должен отличаться от рекомендованных Минпросвещения больше чем на две недели.