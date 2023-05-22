Новосибирск 24 мая накроет магнитная буря уровня G1

В Новосибирске ожидается сильная магнитная буря с вероятностью шторма.

В Новосибирске 24 мая будут ощущаться последствия сильной магнитной бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С 6 часов утра и до полудня ожидается слабая буря уровня G1. Вероятность того, что город в этот период времени накроет магнитный штор составляет 15%.

Метеозависимым людям рекомендуется в этот день особенно тщательно соблюдать режим, вовремя принимать лекарства и больше отдыхать, воздерживаясь от чрезмерных физических нагрузок.