Новую гуманитарную помощь из Новосибирска отправили в зону СВО

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отправили очередной груз в зону проведения специальной военной операции.

Были собраны средства на покупку автомобилей для транспортировки в зону проведения специальной военной операции. Их выделили депутаты регионального парламента Виктор Кушнир и Дмитрий Козловский, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский и Денис Чаховский, а также жители региона.

Новую партию гуманитарной помощи формировали активисты Совета матерей, жители Северного, Маслянинского, Болотнинского, Тогучинского, Куйбышевского районов области. В зону СВО отправили медикаменты, предметы личной гигиены, нижнее белье и другие вещи, мед, сладости, продукты длительного хранения, консервы, блиндажные свечи и налобные фонари, походную посуду и гвозди.

Все депутаты регионального парламента активно участвуют в формировании гуманитарных грузов для отправки в зону СВО. Такое поручение дал председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив. Фуры с посылками для бойцов при содействии депутатов уходят из региона каждые две недели. Поддержка будет оказываться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

«Везём то, что наиболее дефицитное. Перевозка дорогая, поэтому выбираем то, что востребовано и необходимо. Это печи, газ и всё остальное. В этой работе активно участвуют пенсионеры, обычные жители», — рассказал Виктор Кушнир.

Депутаты регионального парламента с февраля 2022 года постоянно помогают эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Бойцам передают спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку.

Как отметил депутат Заксобрания Дмитрий Козловский отметил, в регионе также оказывают помощь в реабилитации воинов. С 1 марта 2023 года по инициативе губернатора Андрея Травникова введен региональный «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО»: «С его помощью получившие ранения или травмы смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Ввели даже зубопротезирование, психологическую работу с бойцами. Мы помогаем разными путями».