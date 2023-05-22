Первая оффлайн-школа Skillbox в Новосибирске. Программированию и дизайну теперь можно обучиться очно

В Новосибирске открылась первая офлайн-школа образовательной платформы Skillbox, которая даёт возможность получить качественное образование от практикующих экспертов по востребованным профессиям.

Многие студенты отмечают преимущество офлайн-обучения. Дома много отвлекающих факторов, а в очной школе созданы все условия для глубокого погружения в процесс.

Как проходит обучение

Теорию студенты изучают онлайн на платформе Skillbox, а в очной – максимум практических занятий, обучение включает полезные воркшопы, лекции и мастер-классы с лидерами выбранных ниш. Кураторы школы проверяют практические задания и помогают студентам достигать тех карьерных целей, которые они поставили при поступлении. Здесь можно задавать вопросы преподавателям, остаться после урока, чтобы прояснить непонятные моменты, познакомиться и установить прочные связи со своими будущими коллегами и преподавателями.

Чтобы полностью погрузиться в профессию, студенты Skillbox получают всё необходимое оборудование и доступ к профессиональным программам.

А тем, кто не уверен, какую профессию выбрать, доступны бесплатные пробные уроки и консультации профориентолога. За 1,5 часа вы узнаете много полезной информации о специальности, которую хотите выбрать.

Многие уже во время обучения начинают работать и принимать заказы, а за год учёбы в Skillbox студенты становятся настоящими экспертами, которые владеют всеми современными навыками и знаниями своей профессии.

Программированию и дизайну можно учится очно

Одно из самых популярных направлений в школе – программирование и дизайн.

Известно, что программисты – одни из самых востребованных специалистов. Выбрать для себя профессию в этой отрасли можно уже на бесплатном пробном уроке в Skillbox. Школа предоставляет возможность обучения различным направлениям в программировании, по окончании выдаёт диплом и престижные сертификаты, а также даёт возможность трудоустройства сразу после обучения и оказывает содействие в этом процессе.

Тем, кто хочет стать дизайнером, в оффлайн школе доступны много направлений в этой сфере, а на уроках сначала учатся работать с акварелью, гуашью, акрилом, чтобы потом было проще обращаться с этими материалами в цифровом дизайне.

Skillbox считается лидером по качеству обучения по версии Smart Ranking, а 93% окончивших курсы отметили, что Skillbox помог им достичь поставленных при обучении целей.

Все подробности можно узнать на сайте, оставив заявку, а также по телефону +79137500027.

Очная школа Skillbox в Новосибирске

г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 64, БЦ «Аврора».