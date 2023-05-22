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проиcшествия

Под Новосибирском погиб пенсионер за рулем Audi

Фото: ГИБДД по НСО

В Новосибирской области водитель Audi погиб после столкновения с фурой.

В Коченевском районе Новосибирской области 21 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 77-летний водитель Audi-80 выехал на встречную полосу на автодороге Р-254 "Иртыш" и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Premium, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

Фото Под Новосибирском погиб пенсионер за рулем Audi 2

В результате ДТП мужчина легкового автомобиля погиб на месте.

"Проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются", — отметили в ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске автомобиль Infiniti QX56 перевернулся на бок после ДТП.

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Дамир Трубников

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