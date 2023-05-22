Под Новосибирском задержали педофила за домогательства к двум школьницам

В городе Бердске Новосибирской области задержали мужчину за домогательство к двум школьницам. Правда, как выяснилось, изнасилования не было.

Жители микрорайона Щ Советского района в минувшие выходные рассказывали, что в Академгородке, у станции Сеятель, 20 мая произошло изнасилование двух школьниц в возрасте 10-11 лет. Очевидцы утверждали, что видели бородатого мужчину с пистолетом и гранатой, который затащил девочек за гаражи.

В ситуации разобрался корреспондент «Родных берегов», который выяснил, что изнасилования не было. Вернее, были «развратные действия сексуального характера».

К тому же фигурант не имеет отношения к работе на рынке, а является обладателем обычной славянской внешности. Задержали обвиняемого по части 5 статьи 131 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) 21 мая в Бердске. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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