Поезд Новосибирск — Новокузнецк будет ходить 2 раза в неделю

Поезд Новокузнецк – Новосибирск получит дополнительный рейс с 1 июня.

Поезд, двигающийся по маршруту Новосибирск — Новокузнецк и обратно, с 1 июня будет ходить два раза в неделю. Об этом в своем телеграмм-канале сообщим глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Второй рейс будет отправляться по четвергам из Новокузнецка в 6.57 утра и прибывать в Новосибирск в 13 часов. Из Новосибирска дополнительный рейс будет отправляться в 15.11. В Новокузнецк поезд прибудет в 21.22.

Напомним, ранее сообщалось, что количество электропоездов на пригородных маршрутах Новосибирской области увеличится в летний период.