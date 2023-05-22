Пособие 10 000 рублей к 1 июня 2023 года: будет или нет, кому положено

На такую выплату могут претендовать семьи с детьми. Для получения нужно подать заявление в СФР и соблюсти ряд условий, под которые попадают лишь те россияне, кто нуждается в финансовой поддержке государства.

Сразу оговоримся, что речь не идёт о праздничных или целевых выплатах, а о новом едином пособии на детей, которое с нынешнего года объединило ряд прежних выплат. Подать заявление о назначении материальной помощи от государства можно с 1 января 2023 года. Десятки тысяч российских семей уже сделали это. Другие предпочли получать детские выплаты по привычной схеме разными платежами. Средняя сумма таких ежемесячных начислений по России составляет 10 тысяч рублей.

С 1 июня текущего года единое детское пособие получат те семьи, кто подал заявление в мае. Государство поддержит те семьи, где воспитываются дети от рождения до 16 лет. Основаниями для назначения единого пособия являются условия, при которых:

· ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;

· собственность семьи соответствует установленным критериям;

· заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, сообщает официальный портал СФР.

Кроме того, на подобные выплаты от государства могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

Обращаем ваше внимание, что с начала текущего 2023 года вся система господдержки семей с детьми в нашей стране сильно изменилась:

• ежемесячное единое пособие при беременности и низком доходе — 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения (минимум 14 800 рублей);

• пособие по беременности и родам — 100% среднего заработка за два предыдущих года (за 140 дней — от 74 747,2 до 383 178,6 рублей);

• единовременное пособие беременной жене призывника — 36 278,84 рубля;

• единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909,03 рубля;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – минимальная сумма рассчитывается с учетом нуждаемости семьи;

• ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548,09 рублей;

• ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет — в среднем по России 14 800 рублей;

• ежемесячное единое пособие на детей до 17 лет — 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе;

• больничные при уходе за ребенком — 50, 60, 80 или 100% от среднего заработка (минимум за месяц — 16 242 рубля, максимум за день – 2 736,99 рубля);

• материнский капитал – на первого ребёнка 586 946,72, на второго — 775 628,25 рублей.