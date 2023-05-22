Новосибирские студенты готовы платить до 100 тысяч рублей учёбу в лучших ВУЗах России

Студенты из Новосибирска назвали допустимую стоимость семестра обучения в университетах.

Исследование, проведенное международным образовательным центром GoStudy среди абитуриентов в Новосибирске, показало, что большинство студентов предпочитают доступное образование за рубежом или ведущих российских вузах. Около 41% абитуриентов считают, что стоимость одного семестра обучения в лучших университетах России не должна превышать 100 000 рублей, а 36% оценивают эту стоимость в пределах 100 000-150 000 рублей.

Более половины опрошенных (62%) предпочли бы учиться за границей, если бы стоимость семестра в зарубежном вузе не превышала 1000 евро. Однако стоимость обучения в ведущих российских вузах превышает предпочитаемые студентами планки. Например, в МГУ стоимость семестра может варьироваться от 120 000 до 270 000 рублей, в ВШЭ она оценивается в 230 000 рублей, а в МГИМО — в 235 000 рублей. Наиболее доступные ведущие вузы в России включают РУДН (примерно 100 000 рублей за полгода), РЭУ им. Плеханова (130 000 рублей) и МГТУ им. Баумана (160 000 рублей).

Большинство абитуриентов (61%) считают перспективным обучение в доступных европейских странах, таких как Словакия, Австрия, Турция и Венгрия. 26% респондентов интересуются образованием в Азии, в основном в Китае и Сингапуре. Только 13% рассматривают США или Канаду как интересные варианты для учебы.

Четверть опрошенных (26%) считают иностранное образование качественным, особенно в информационных технологиях (28%), менеджменте (15%), банковском деле и маркетинге (14%), агропромышленности (10%). Наименьшее число студентов выбрали психологию, философию, строительство и международное право.