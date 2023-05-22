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общество

Температура воздуха в России достигнет исторического максимума в 2023 году

Freepik, authors: Yury Karamanenko

Метеорологи прогнозируют в России самое жаркое лето.

Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что лето в России станет одним из самых жарких за всю историю метеорологии. Об этом пишет RT.

По словам эксперта, в июне температура воздуха будет в пределах нормы, а в Сибири слегка пониже. Но в июле-августе по всей России станет жарче, чем обычно, на 2-3 градуса. При этом, согласно прогнозу метеоролога, вряд ли температура в европейской части России достигнет +40 градусов.

Ганьшин подчеркнул, что температура в России станет выше на 1,5 градуса в ближайшие 10 лет, а в российской Арктике может стать выше на 2 градуса, добавил он.

Напомним, жителей Новосибирской области ждет аномальная погода.

#погода #Россия #лето #жара #метеорологи
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Дарья Бочкун
журналист

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