Топ-5 курортов Турции для пляжного отдыха

Вдоль побережья Турции работает огромное количество курортов с отличными условиями для пляжного отдыха. Выбор лучшего из них может вызывать затруднения, ведь в каждом прибрежном городе есть живописные пляжи, комфортабельные отели, интересные развлечения. Компания 1001 Тур и другие туристические агентства предлагают множество направлений на любой вкус, но среди них можно выделить 5 турецких курортов, которые пользуются наибольшей популярностью среди отдыхающих.

Анталия

Анталия – город-курорт, который принимает наибольшее число гостей. Он считается главным туристическим центром Турции и предлагает отдыхающим широкие возможности для полноценного отдыха:

— мелкогалечные и песчаные пляжи;

— дайвинг, морские прогулки;

— знакомство с памятниками архитектуры (крепостные стены, ворота Адриана, минарет Йивли и др.);

— оживленная ночная жизни;

— яркие развлечения – аквапарки, аттракционы, водные виды спорта.

Алания

Алания считается семейным курортом и привлекает сторонников бюджетного отдыха. Пляжи здесь отличаются мелководьем и пологим заходом в воду, что отлично подходит для маленьких детей. Разбавить пляжный отдых можно посещением пещеры Дамлаташ, поездками в каньон Сападере, осмотром старинной Красной башни.

Кемер

В Кемер едут ради живописной природы и протяженных галечных пляжей. Городок расположен у подножья Торосских гор, которые буквально подступают к побережью. Поблизости можно найти развалины античного города Фазелис, а также знаменитый каньон Гейнюк. Вокруг Кемера расположены уединенные курортные поселки Бельдиби, Кериш, Текирова, которые часто выбирают люди старшего поколения.

Сиде

В Сиде есть как песчаные, так и песчано-галечные пляжи. Гости могут заниматься водными видами спорта, совершать экскурсии к Зеленому каньону или водопаду Манавгат, но наибольший интерес в Сиде представляет его исторический центр с памятниками древнеримской и древнегреческой архитектуры. Здесь можно увидеть:

— храм Аполлона;

— крепостные стены;

— римский амфитеатр;

— древние гробницы и некрополи.

Мармарис

Мармарис считается молодежным курортом. На его территории работает много баров, дискотек, ночных клубов, которые привлекают тусовщиков со всего мира. Ночные развлечения на курорте можно совмещать с пляжным отдыхом, поездками на греческий остров Родос, прогулками под парусом.

В Турции есть немало других курортов – Белек, Кушадасы, Бодрум, Даламан и др. Если грамотно подойти к выбору направления для поездки, на каждом из них можно будет хорошо отдохнуть и получить массу приятных эмоций.