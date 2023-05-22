Топ-5 курортов Турции для пляжного отдыха

Вдоль побережья Турции работает огромное количество курортов с отличными условиями для пляжного отдыха. Выбор лучшего из них может вызывать затруднения, ведь в каждом прибрежном городе есть живописные пляжи, комфортабельные отели, интересные развлечения. Компания 1001 Тур и другие туристические агентства предлагают множество направлений на любой вкус, но среди них можно выделить 5 турецких курортов, которые пользуются наибольшей популярностью среди отдыхающих.
Анталия
Анталия – город-курорт, который принимает наибольшее число гостей. Он считается главным туристическим центром Турции и предлагает отдыхающим широкие возможности для полноценного отдыха:
— мелкогалечные и песчаные пляжи;
— дайвинг, морские прогулки;
— знакомство с памятниками архитектуры (крепостные стены, ворота Адриана, минарет Йивли и др.);
— оживленная ночная жизни;
— яркие развлечения – аквапарки, аттракционы, водные виды спорта.
Алания
Алания считается семейным курортом и привлекает сторонников бюджетного отдыха. Пляжи здесь отличаются мелководьем и пологим заходом в воду, что отлично подходит для маленьких детей. Разбавить пляжный отдых можно посещением пещеры Дамлаташ, поездками в каньон Сападере, осмотром старинной Красной башни.
Кемер
В Кемер едут ради живописной природы и протяженных галечных пляжей. Городок расположен у подножья Торосских гор, которые буквально подступают к побережью. Поблизости можно найти развалины античного города Фазелис, а также знаменитый каньон Гейнюк. Вокруг Кемера расположены уединенные курортные поселки Бельдиби, Кериш, Текирова, которые часто выбирают люди старшего поколения.
Сиде
В Сиде есть как песчаные, так и песчано-галечные пляжи. Гости могут заниматься водными видами спорта, совершать экскурсии к Зеленому каньону или водопаду Манавгат, но наибольший интерес в Сиде представляет его исторический центр с памятниками древнеримской и древнегреческой архитектуры. Здесь можно увидеть:
— храм Аполлона;
— крепостные стены;
— римский амфитеатр;
— древние гробницы и некрополи.
Мармарис
Мармарис считается молодежным курортом. На его территории работает много баров, дискотек, ночных клубов, которые привлекают тусовщиков со всего мира. Ночные развлечения на курорте можно совмещать с пляжным отдыхом, поездками на греческий остров Родос, прогулками под парусом.
В Турции есть немало других курортов – Белек, Кушадасы, Бодрум, Даламан и др. Если грамотно подойти к выбору направления для поездки, на каждом из них можно будет хорошо отдохнуть и получить массу приятных эмоций.