Участники СВО получат дополнительные льготы в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области расширило перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих.

22 мая одобрили изменения в закон на заседании Правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила изменения в закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих». В частности, она подчеркнула, что в указанный закон вводятся дополнительные категории граждан, на которых будут распространяться меры социальной поддержки. Это – участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО. Ежемесячное денежное пособие родителям погибших осуществляется в случае их нетрудоспособности (инвалиды, пенсионеры), а единовременное пособие предоставляется вдовам (вдовцам), если они не вступили в повторный брак. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно.

Закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих» предусматривает следующие меры поддержки: ежемесячные денежные пособия инвалидам боевых действий, родителям и детям погибших военнослужащих, единовременное денежное пособие родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих.

Проект закона поддержан Правительством региона и будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.