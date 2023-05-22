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общество

В Кемерове 2-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Фото: Сиб.фм

В результате полученных травм ребенок скончался.

Трагический инцидент произошел в Кемерове на улице Халтурина, 23. Из окна седьмого этажа выпал маленький ребенок. Со слов очевидцев, девочка не выжила, пишет Сибдепо.

«Девочка погибла, ей было два годика. Родители наркоманы, они оставили её с 22-летним парнем, а тот тоже ушёл», — поделился один из очевидцев.

Другие свидетели рассказали, что малышку пытались спасти, но врачам не удалось этого сделать.

Официальная информация о случившемся пока неизвестна.

Напомним, двухлетняя девочка выпала из окна в Новосибирске.

#выпал из окна #ребенок погиб #многоэтажка
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Дарья Бочкун
журналист

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