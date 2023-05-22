Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
22 мая, 20:00
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
22 мая, 20:00
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 18:24
общество

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков снял звезду-сверхгигант

Фото: страница Алексея Полякова в ВК

В Новосибирске сделали снимки звезды, которая в 10 раз больше Солнца.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков продолжает радовать любителей астрономии новыми удивительными снимками Вселенной.

Фото В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков снял звезду-сверхгигант 2

На этот раз в объектив его телескопа попала звезда-супергигант Серп(NGC6888) в созвездии Лебедь, которая находится от Земли на расстоянии в 4700 световых лет. А еще она в 10 раз больше Солнца.

На съемки Алексей Поляков потратил 4 дня. Он отметил, что выбросы звезды сформировали вокруг нее красивую туманность.

Напомним, ранее сообщалось, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял МКС под Барнаулом.

#Новосибирская область #звезда
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в