В Новосибирске автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой на улице Кирова

В Новосибирске иномарка влетела в автомобиль Росгвардии.

В Новосибирске 21 мая в ДТП попал автомобиль Росгвардии. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54» в ВК.

Один из очевидцев происшествия выложил в сеть видео, на котором запечатлен момент столкновения. ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Никитина.

Машина росгвардейцев двигалась по перекрестку и совершала маневр по объезду другого автомобиля, который в это время совершал поворот. Как раз в этот момент в автомобиль Росгвардии влетел кроссовер Volvo XC90. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске автомобиль Infiniti QX56 перевернулся на бок после ДТП.