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общество

В Новосибирске машина секс-работницы Анжелы попала в аварию

Фото: АСТ-54

Автомобиль известной жительницы Новосибирска попал в ДТП.

В Новосибирске на площади Трубникова произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль, принадлежащий секс-работнице Анжеле. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале "АСТ Black". На площади столкнулись белый Nissan Juke, принадлежащий Анжеле, и черный седан. В результате аварии вторая машина прорвала металлический забор.

Один из свидетелей происшествия отметил, что тротуар был заблокирован, и людям приходилось идти по проезжей части.

По предположениям местных жителей, Анжела является известной проституткой, и ее автомобиль с надписью на заднем стекле часто замечается на улицах.

Напомним, ранее новосибирцы предложили отправить секс-работницу Анжелу в зону СВО.

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Александр Борисов
журналист

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