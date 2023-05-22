В Новосибирске начался сезон сбора папоротника

Жители Новосибирска обнаружили первые ростки папоротника-орляка.

В Новосибирской области появились первые ростки папоротника-орляка. Местные жители уверяют, что в полной мере сезон сбора этого природного деликатеса стартует через неделю. Первые фото папоротника появились в группе «Грибы и грибные места НСО» в ВК.

В Новосибирской области наиболее распространен папоротник-орляк, получивший свое название из-за того, что сосудистые пучки в его корневище расположены так, что на поперечном разрезе напоминают изображение государственного орла.

В Сибири папоротник орляк используют для салатов, приготовления вторых блюд по типу спаржи, а также заготавливают на зиму.

Часто его заготавливают и для экспорта в Японию и Китай, где папоротник используют не только для приготовления пищи, но и в качестве средства народной медицины: как слабительное, противокашлевое, тонизирующее и ранозаживляющее.

Напомним, ранее сообщалось о том, как найти волшебный цветок папоротника на Ивана Купалу.