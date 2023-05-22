В Новосибирске ожидаются заморозки до -3 градусов

В Новосибирск в ближайшие дни придёт похолодание.

В Новосибирской области 24 и 25 мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в понедельник сказано на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Напомним, по информации УГМС, 22 мая ночью температура составит +9...+11 градусов, а днем прогнозируется +23...+25 градусов. Местами порывы ветра достигнут 14 м/с.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", после 22 мая немного похолодает, и дневная температура будет колебаться в пределах +18...+20 градусов. Синоптики прогнозируют первые осадки 31 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в понедельник прогнозируют жару до +26 градусов.