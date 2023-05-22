В Новосибирске прокуратура заявила о риске нарушения сроков строительства школ

В Новосибирске нарушены сроки строительства двух школ в Кировском районе.

В Новосибирске областная прокуратура объявила предостережение «о недопустимости нарушения закона» из-за отставания в сроках строительства двух школ в микрорайоне Просторный Кировского района города. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

6 школ в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города на 5,7 тыс. мест в рамках концессионного соглашения, заключенного в декабре 2021 года, строит ООО «Школа Николая Сотникова». Работы на объектах начались только в апреле 2023 по причине задержки в процессе проектирования.

Сейчас на ул. Николая Сотникова сейчас завершается строительство фундамента и начинается возведение каркаса первого этажа. В школе на ул. Виктора Шевелева только приступили к заливке фундамента. На обоих объектах выполнено не более 5% работ.

Тем не менее, в областном правительстве уверены, что обе школы будут построены к концу года. Все необходимые материалы уже закуплены.



Напомним, ранее сообщалось, что школа с бассейном и витражным остеклением появится в Октябрьском районе к концу 2023 года.