Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
22 мая, 11:56
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
22 мая, 11:56
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 09:55
общество

В Новосибирске синоптики назвали дату похолодания и начала дождей

Фото Сиб.фм

В Новосибирске в конце мая похолодает и начнутся дожди.

22 мая в Новосибирске ожидается теплая погода, но из-за сильного северо-восточного ветра она не будет ощущаться летней. Западно-Сибирское УГМС сообщает, что ночью температура будет составлять +9...+11 градусов, а днем ожидается +23...+25 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 м/с.

Согласно прогнозу сервиса "Яндекс. Погода", после 22 мая погода станет немного прохладнее, и днем температура будет держаться в пределах +18...+20 градусов.

Синоптики прогнозируют первый дождь 31 мая, а затем осадки ожидаются с периодичностью через день.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в понедельник прогнозируют жару до +26 градусов.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в