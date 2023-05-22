В Новосибирской области 25 мая откроются летние оздоровительные лагеря

В Новосибирской области более 120 тыс. детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях в этом году.

В Новосибирской области 25 мая стартует летняя оздоровительная кампания. 1007 оздоровительных организаций региона примут 121 тыс. детей. Откроет летний сезон 992 детских оздоровительных учреждения, из которых 55 — это загородные оздоровительные лагеря. Летняя оздоровительная кампания 2023 года находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все лагеря уже укомплектованы медицинским персоналом и сотрудниками пищеблоков. 3500 сотрудников пищеблоков и специалисты, эксплуатирующие водопроводные сооружения, пройдут медобследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

Также проведена акарицидная обработка территорий всех загородных ЛОУ и учреждений с дневным пребыванием детей, расположенных в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту. Для контроля эффективности принятых мер проводятся энтомологические обследования обработанных территорий, в том числе с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Все летние оздоровительные учреждения, которые будут принимать детей этим летом, включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Новосибирской области, размещенный на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области.



Напомним, ранее сообщалось, что более 94 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Новосибирской области в 2022 году.