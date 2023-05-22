Под Новосибирском произошла массовая гибель рыбы в Бердском заливе

Прокуратура Бердска проверит сообщения о массовой гибели рыбы в Новосибирской области.

В городских СМИ Бердска сообщили о массовой гибели рыбы. Прокуратура города начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Судя по фотографиям от местных жителей, большое количество мелких рыб прибило к берегу Бердского залива в понедельник, 22 мая.

На место выехал прокурор Бердска Аркадий Козлов вместе с представителями МУП КБУ города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура запросила информацию о сумме ущерба, причиненного экологии Бердского залива. За ситуацией также следит аппарат Минприроды Новосибирской области и глава ведомства Евгений Шестернин.