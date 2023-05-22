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общество

В России продавцам спиртного запретят иметь сайты и мобильные приложения

Freepik, authors: Stockah

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить алкомаркетам иметь сайт и мобильное приложение для увеличения продаж. Об этом пишет RT.

По мнению депутата, при входе на такие сайты появляется информационное окно о возрастном ограничении. Однако несовершеннолетний пользователь может без проблем обойти ограничения, написав на сайте ненастоящий возраст.

В связи с этим Хамзаев предлагает поддержать его инициативу и подключиться к проработке ее на законодательном уровне.

Напомним, в Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака безналичной.

#запрет #алкоголь #Госдума #депутат #сайт #мобильное приложение
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Дарья Бочкун
журналист

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