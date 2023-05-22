В Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля

В Новосибирске автомобиль загорелся из-за ДТП в Заельцовском районе Новосибирска.

Вечером 21 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошло столкновение трех автомобилей. По словам свидетелей, одно из авто загорелось, и есть пострадавшие.

"Одна девушка получила травмы и была доставлена в больницу не приходя в сознание", — сообщила свидетель в группе "АСТ-54".

Представители Госавтоинспекции Новосибирской области прокомментировали происшествие. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что авария произошла в 21:15 около дома № 252 на улице Дуси Ковальчук. Столкнулись "Хонда Фит", "Лада Приора" и "БМВ 525i". 19-летняя пассажирка "Лады" пострадала. Характер её травм уточняют врачи.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, чтобы установить все подробности аварии.