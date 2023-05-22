Вознесение Господне-2023: смысл православного праздника, что можно и нельзя делать в этот день

День особого примирения человека с Богом празднуется на сороковой день после Светлой Пасхи и обязательно приходится на четверг. В нынешнем году Вознесение Иисуса Христа приходится на 25 мая.
Смысл и дата Вознесения в 2023 году
Российские священнослужители поясняют, что в день Вознесения истинным христианам открывается путь к Небесному Царству. Этот день является важным подтверждением особого примирения человека с Богом. Иисус смог указать путь всем людям к обязательному обожению. Незримое и божественное присутствие Христа ощущается даже в храмах, а празднование не ограничивается одним днем.
В текущем году, на сорокой день после Пасхи Вознесение выпадает на четверг, 25 мая. Предпразденство начинается ещё в среду утром, 24 мая, когда происходит отдание Пасхи. Вечером обязательно проводится всенощное бдение. Для торжественно литургии 25 мая в храмах используют Цветную Триодь (богослужебная книга православной церкви, содержащая тексты изменяемых молитвословий подвижного годового богослужебного круга).
Что нужно сделать на Вознесение-2023
Наши предки считали, что на Вознесение начинается настоящее лето, потому во многих регионах России в этот день открывается купальный сезон. Выпечка в этот день готовится особенная — в виде лесенки (символ пути в Царствие небесное).
Священнослужители рекомендуют посетить храм в этот день и принять участие в литургии. За праздничным столом можно есть всё: рыбу, мясные блюда и даже не возбраняется бокал красного вина.
В такой праздник девушки обычно угощают молодых людей своей выпечкой обязательно стараются услышать соловьиную песню (предвестник свадьбы).
Что нельзя делать на Вознесенрие-2023
Основные запреты этого дня касаются душевной чистоты:
· воздержаться ото всех греховных помыслов и действий;
· нельзя сердиться, ругаться, врать;
· возбраняется быть унылым;
· запрещено пьянствовать и курить;
· стрижки, уборку, работы в огороде следует перенести на другой день;
· запрещено венчаться (расписываться в ЗАГСе можно).