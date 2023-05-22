Врач предупредил, что головные боли по утрам могут указывать на рак

Онколог Андрей Воробьев назвал утренние симптомы, которые указывают на развитие онкозаболеваний.

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, какие симптомы организма ни в коем случае нельзя игнорировать. По его словам, на развитие рака может указывать головная боль, которая чаще всего приходится на утро, пишет RuNews24.ru со ссылкой на «МедикФорум».

Медик отметил, что на такую проблему жалуется больше половины пациентов. Отличить головную боль, вызванную раком, можно по характеру – она ощущается с обеих сторон головы. При этом в течение дня боль стихает, подчеркнул он.

Еще один симптом, который указывает на онкологию – усиливающийся по утрам кашель.

«Кашель — это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке легких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи», — резюмировал он.

Напомним, какие опасные сигналы организма, которые предвещают рак.