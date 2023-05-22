Врач рассказала о пользе оргазма для здоровья кожи у женщин

Гинеколог Наталья Давыденко рассказала, что в момент оргазма у женщин вырабатывается эстроген, который влияет на увлажненность кожи.

Акушер-гинеколог клиники ЦКБ РЖД-Медицина на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко рассказала, что оргазм во время сексуальной связи обладает обезболивающим эффектом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Вырабатывающиеся во время оргазма окситоцин и эндорфины помогают справиться с головной болью. Во время оргазма мышцы тазового дна женщины сокращаются, что помогает им оставаться в тонусе», — пояснила врач.

Более того, по словам гинеколога, во время оргазма в организме женщины вырабатывается гормон эстроген, который увлажняет кожу и стимулирует выработку гиалуроновой кислоты.

Кроме того, Давыденко упомянула о том, что оргазм можно назвать натуральным антидепрессантом. У человека снижается уровень тревожности, улучшается психоэмоциональное состояние и сон, добавила она.

Напомним, сексолог развенчала самый главный миф о женском оргазме.