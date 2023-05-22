«Зелёный марафон» объединил 15,5 тысяч сибиряков

Сбер провел юбилейный, десятый, «Зелёный марафон» в городах России. В Сибири — в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Абакане и Горно-Алтайске – банк объединил рекордные 15,5 тысяч профессиональных спортсменов и любителей, принявших участие в забегах.

В этом году Сибирь стала лидером по количеству участников с ограниченными возможностями здоровья, которые зарегистрировались на инклюзивный забег — почти четыреста человек, что составляет треть от количества по всей стране.

Помимо инклюзивного забега участники пробовали свои силы в беге на дистанциях в 10 и 4,2 км, а также в скандинавской ходьбе. Активными бегунами в этом году стали и дети, которые преодолевали 1/10 часть от взрослого забега — 420 метров.

Победители во всех дистанциях получили специальные призы от Сбера. Для всех участников, зрителей и гостей мероприятия организаторы подготовили серию мастер-классов, развлекательных и интерактивных точек и фотозон.

Свою историю «Зелёный марафон» начал в 2012 году, когда банк организовал соревнования в поддержку Олимпийских игр в Сочи. За десять лет он стал важным социально-значимым событием.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«"Зелёный марафон" традиционно объединил тысячи россиян по всей стране, в том числе и в Сибири, где география проведения продолжает расти. Например, в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове, Томске и других сибирских городах он состоялся уже в десятый раз, в то время как Горно-Алтайск присоединился к мероприятию впервые. В каждом городе мы постарались создать атмосферу не просто спортивного праздника, а городского семейного фестиваля. Отмечу, что участие в забегах смогли принять не только взрослые и дети, но и спортсмены-любители с ограниченными возможностями здоровья».