Жителя Новосибирской области будут судить за незаконную покупку черной икры

Житель Новосибирской области пытался сбыть 24 кг икры осетра и калуги.

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя региона, которого обвиняют по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Сообщается, что в ноябре прошлого года мужчина незаконно приобрел 24 кг черной икры амурского осетра и калуги для последующей реализации. Уточняется, что рыба обитала в естественной среде и относилась к особо ценным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Предприимчивый сибиряк хотел расфасовать икру на мелкие партии, чтобы затем продать. Однако его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Партия икры находилась в гараже обвиняемого и была изъята в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Новосибирска. Известно, что обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске начали продавать структурированную красную икру.