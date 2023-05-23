Апартаменты продаются в Новосибирске в 1,6 раза медленнее новостроек

Аналитик оценил темпы продаж жилья в Новосибирске.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, в Новосибирской области за 4 месяца было продано 365 помещений в комплексах апартаментов. Это чуть 7,7% от общего числа, выставленных на продажу на конец января 2023 года. Чтобы продать все апартаменты потребуется 51,5 месяц. Время реализация жилого дома в Новосибирске в среднем составляет 31,5 месяц или в 1,63 меньше, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По словам эксперта, исключение составляет проект Freedom, где за 4 месяца было реализовано свыше 25% помещений первой очереди. Суммарная доля апартаментов в общем объеме новостроек, после вывода на рынок проектов GAGARIN CITY и АЭРОН приблизилась к 10%, а продажи пока не превышают 5%.

«Причина в том, что этот сегмент не изучен. Раньше значительная часть комплексов апартаментов строилась в Новосибирске из-за сложности возведения на выбранном участке жилого дома. Первый такой проект JET Apartments был быстро реализован и оказался успешным и для застройщика, и для покупателей», — уточнил он.

Сейчас нет дефицита в этом сегменте новостроек, и покупатели не торопятся. Запущены проекты во всех локациях, включая самый центр левобережья и площадь Калинина на выходе еще несколько вариантов, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область оказалась на 6 месте по продажам новостроек за первый квартал.