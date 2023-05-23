Более 14 тысяч предпринимателей Новосибирской области получат господдержку в 2023 году

В 2023 году планируется оказать поддержку 14 054 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, а также создать 837 новых рабочих мест. Помощь оказывается в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

23 мая в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о мерах поддержки предпринимателей региона, в том числе с использованием услуг регионального Центра «Мой Бизнес». По его словам, один из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий региона — это государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». В этом году на поддержку субъектов МСП планируется направить 471,8 млн рублей: 305,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 166,4 млн рублей — средства областного бюджета.