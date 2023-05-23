Более 14 тысяч предпринимателей Новосибирской области получат господдержку в 2023 году

В 2023 году планируется оказать поддержку 14 054 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, а также создать 837 новых рабочих мест. Помощь оказывается в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».
23 мая в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о мерах поддержки предпринимателей региона, в том числе с использованием услуг регионального Центра «Мой Бизнес». По его словам, один из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий региона — это государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». В этом году на поддержку субъектов МСП планируется направить 471,8 млн рублей: 305,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 166,4 млн рублей — средства областного бюджета.
«С 2022 года в нашем регионе действует программа финансовой поддержки молодых предпринимателей до 25 лет. Она позволяет обучить будущих владельцев бизнеса или самозанятых основам ведения своего дела и получить грант на развитие. В текущем году перед нашим министерством стоит задача предоставить гранты не менее чем 76 молодым предпринимателям и социальным предприятиям на сумму 39,3 млн рублей, а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования не менее чем 33 субъектам МСП на сумму 50,0 млн рублей», — отметил министр Андрей Гончаров.
Как подчеркнул руководитель регионального центра «Мой Бизнес» Михаил Космынин, услуги центра помогают расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО и предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, он рассказал о новой услуге для фермеров Новосибирской области по продвижению товаров на крупнейших аграрных маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное».
По словам Андрея Гончаров, Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству действующих на территории субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объему инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. Сейчас в регионе 148,9 тысяч субъектов МСП осуществляют свою деятельность: 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Подробнее узнать о мерах господдержки предпринимателей и возможностях Центра «Мой Бизнес» можно по телефону горячей линии 8-800-600-34-07 и на сайте.
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