Что делать, если собаку укусил клещ: симптомы, как извлечь, препараты от пироплазмоза

В отличие от человека, собака, укушенная заражённым клещом, умирает стремительно – всего за 3-5 суток. Как не допустить гибель любимого питомца и пережить очередной сезон клещей без проблем, читайте ниже.

Если сравнивать с человеком, которого клещ кусает в течение часа-полутора с момента попадания на тело, то по собаке насекомое может ползать несколько суток. И это даёт временную фору для хозяина и повышает шансы на жизнь. Общим явлением, объединяющим реакцию на клеща людей и собак, является безболезненный укус кровососущего, поскольку в его слюне содержится высокая доля обезболивающего вещества (помимо опасного вируса).

Чаще всего клещи ищут на теле собаки места, где кожа самая нежная и тонкая: подмышки, морда, область ушей, паха и даже между пальцами лап. С этих участков стоит начинать осмотр после каждого выхода на улицу с марта по октябрь, поясняют специалисты Роспотребнадзора. С начала текущего клещевого сезона-2023 только в центральном регионе страны за помощью к ветеринарам обратились более полутысячи заводчиков укушенных клещами собак.

Если не удается в густой собачьей шерсти обнаружить маленькое насекомое, стоит следить за его поведением. Питомец сам подскажет вам о том, что клещ его присосался:

· повышенное слюноотделение;

· расширенные зрачки;

· учащение пульса;

· возбужденное или наоборот очень вялое поведение;

· сильный зуд;

· мелкая дрожь по всему телу;

· отказ от еды;

· потемневшая моча.

С момента проявления этих симптомов у владельца есть всего пара суток, а то и меньше, чтобы обратиться к специалисту за срочной помощью.

Но прежде всего надо попытаться снять насекомое с тела собаки при помощи обыкновенного пинцета (только в перчатках, избегая контакта с клещом). После извлечения паразита нужно сжечь.

Наиболее опасная для собак болезнь, переносимая клещами – пироплазмоз (бабезиоз), при котором В организме пострадавшего животного очень быстро накапливается критическое количество ядовитых продуктов распада гемоглобина, что нарушает работу всех внутренних органов. Ни о каком домашнем лечении пироплазмоза не может идти речи. Препараты, используемые для уничтожения паразитов-возбудителей очень токсичны. Неверный расчет дозировки может привести к гибели собаки.

После заболевания у животного остается очень нестойкий и кратковременный иммунитет – около 4-6 месяцев. По истечению этого срока риск заразиться пироплазмозом возобновляется, поскольку эффективной вакцины от пироплазмоза не существует. На сегодняшний день прививки «Пиродог» фирмы «Мериал» и «Нобивак Пиро» фирмы «Интервет» дают лишь слабый иммунитет, но зато способны уберечь собаку от смерти в случае заражения пироплазмозом. А вот уберечь собаку от инфицирования можно лишь средствами для защиты от клещей: спреями, ошейниками и каплями на холку.