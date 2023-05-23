«Чтобы в груди ёкнуло»: в Новосибирске детский дом провёл День открытых дверей

Сегодня, 23 мая, в детском доме «Созвездие» Новосибирска прошёл День открытых дверей: для многих воспитанников это – шанс обрести семью.

Подобные мероприятия в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» проводят два раза в год – накануне старта каникул. Воспитанники детского дома к выступлению тщательно готовятся, ведь для некоторых это – шанс встретиться с приёмными родителями.

«Сначала мы готовим родителей, обучаем тому, чтобы они смогли принять ребёнка в семью. Всё равно, это не родной ребёнок – есть особенности. К каждому ребёнку нужно готовиться, — рассказывает директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» Ольга Шугаева. – Также у нас есть отдел сопровождения, который курирует около 276 семей по городу и Новосибирской области».

На встречу с будущими приёмными детьми пришли и подготовленные родители, и те, кто ещё только подумывает взять ребёнка. Чаще всего детей берут те, у кого уже выросли свои.

«У меня сын стал совсем взрослым, хочу взять девочку. Я не знаю, какая она будет: тёмненькая или светленькая... Надо, чтобы просто в груди ёкнуло»,

- рассказывает будущая приёмная мама Елена.

Две женщины пришли на концерт в детский дом «Созвездие» буквально с улицы, только услышав об акции «Каникулы в семьях горожан». Есть и такие, кто специально приезжает знакомиться с детьми из других городов, и даже Москвы.

«Есть семья, которая на ПМЖ живёт в Новосибирске, но у них есть квартиры в Москве и Сочи. Они по совету друзей пришли: рекламу нам делают наши слушатели, — продолжает Ольга Шугаева. – Для примера, в 2020 году, когда была пандемия коронавируса, мы не проводили такое мероприятие – ни одного человека не отдали. В 2021 году у нас из 11 детей в семью ушли 4 ребёнка. В 2022 году из 16 детей ушло трое. В этом году сколько уйдёт – пока не знаем».

Как рассказывает директор детского дома, лучший показатель – это когда из 50 воспитанников за год обрели семью 30 детей. В среднем же, треть из них находит своих любящих родителей каждый год.

«Что можно увидеть, посмотрев фотографии на сайте? Да ничего! А здесь они увидели много детей. Сейчас они пообщаются и будут приходить к специалистам или ко мне и спрашивать: «вот этот мальчик Русик, вот эта девочка Маша – мы бы хотели пообщаться...» Но после того, как они познакомятся, у нас есть 10 встреч, если они захотят взять ребёнка. Какие-то проходят с психологом, какие-то — нет», — подчёркивает директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие".