Депутат Милонов призвал запретить рекламу по предоставлению иностранного гражданства

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что такая реклама завуалированно демонстрирует русофобию.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории РФ. Об этом пишет RT.

По мнению парламентария, компании, предоставляющие подобные услуги, находятся на грани нарушения закона. Такая реклама выглядит как завуалированная форма русофобии и принижения нашей Родины, добавил он.

В связи с этим Милонов призвал рассмотреть такую инициативу на территории России в любом виде и проявлении.

Напомним, депутат Метелев высказался об идее запретить снимать учителей на уроках.