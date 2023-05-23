Эксперт рассказала, как отмена ЕГЭ повлияет на российских школьников

Кандидат экономических наук Ольга Харина считает, что любые изменения могут отразиться на психоэмоциональном состоянии детей.

Кандидат экономических наук, замдекана факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Ольга Харина считает, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии школьников. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Любые изменения в системе аттестации, особенно при выпуске из школы, негативно повлияют на психоэмоциональное состояние детей, так как уже понятный механизм будет изменен, а ожидания от нового еще непонятны», — высказала свою точку зрения эксперт.

Однако, по мнению Хариной, отмены ЕГЭ и возвращения к старой системе не произойдет.

«Возвращения к прежней системе, скорее всего, не произойдет, так как это существенно ограничит возможности ребят, проживающих в регионах. Им физически будет сложно проходить испытания в учебных заведениях», — добавила она.

Напомним, опубликован точный график сдачи ЕГЭ в 2023 году.