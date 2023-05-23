Финансист рассказала, как без трудностей копить деньги

Финансист Фатима Янбаева посоветовала не урезать свои расходы, чтобы правильно накопить деньги.

Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала, что главная ошибка, которую совершают россияне, пытаясь накопить деньги, заключается в отсутствии конкретной цели. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Часто люди копят ради накоплений или того самого «черного дня». Но мозг не воспринимает такую абстракцию – ему нужны четкие и конкретные цели», – пояснила эксперт.

Другой частой ошибкой является отсутствие системности. В данном случае важна не только регулярность, но и психологическая составляющая.

«Иногда человек на протяжении какого-то времени откладывает, а потом случается форс-мажор, процесс тормозится. Так вместо того, чтобы потом продолжить, человек начинает заниматься самоедством, корить себя и разочаровываться. В итоге перестает копить вообще», – отметила финансист.

Янбаева подчеркнула, что важно обратить внимание и на свой уровень финансовой грамотности.

«Финансовая грамотность – это про управление эмоциями и поиск истинных финансовых целей, которые «зажигают», вдохновляют и мотивируют. Никто из нас не рождается финансово грамотным. Этот навык необходимо развивать на протяжении жизни», – резюмировала она.

Напомним, в Новосибирске финансист дала советы, как не разориться.