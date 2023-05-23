Интернет-магазины начали снижать цены на iPhone

В среднем стоимость смартфона снизилась на 6%.

В России стоимость смартфонов iPhone в среднем снизилась на 6%, цена на некоторые модели упала сразу на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Так, на прошлой неделе сеть re:Store снизила стоимость iPhone на 1–5 тысяч рублей в зависимости от модели и объема памяти. Например, модель iPhone 14 на 256 гигабайт памяти в американской версии «только с eSIM» подешевела примерно на 5% – до 96 тысяч рублей.

В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 на 128 гигабайт была снижена почти на 13% – до 78,5 тысячи рублей, а на смартфон с памятью 256 гигабайт – на 7%.

Продавцы объяснили такое падение цен выходом новинок Apple, а также корректировкой закупочных цен и спроса.

Напомним, в России грабители нападают на продавцов новых айфонов.