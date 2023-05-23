Медикаменты, сладости и экипировка. Как новосибирцы помогают бойцам СВО

22 мая в Новосибирске, в региональном отделении партии «Единая Россия», передали в зону СВО очередной груз с лекарствами и техникой.

Гуманитарную помощь бойцам собирают со всей области и раз в две недели отправляют на фронт. В составе груза помимо вещей первой необходимости также есть автомобили «Нива» и УАЗ «буханка». Технику для нужд СВО приобрели депутаты «Единой России» Денис Чаховский, Виктор Кушнир, Кирилл Покровский, Дмитрий Козловский.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский постоянно на связи с бойцами СВО из Сибири, и на основании их запросов собирает очередной груз с гуманитарной помощью.

«С начала СВО наш регион живёт проблемами страны, все мы объединились, несмотря на различия по крови и национальности. Мы совместно с жителями помогаем как минимум пяти военным частям. Каждый несёт то, что может. Бабушки и женсовет тоже очень хорошо работают», – рассказал он.

Фото: novosibirsk.er.ru

По его словам, депутаты с самых первых дней СВО взяли на себя инициативу организовать сбор гуманитарной помощи, и к ним информация о потребностях фронта поступает как от жителей, так и командующих военными подразделениями. Со всеми установлены дружеские отношения, что даёт возможность оказывать более качественную помощь нашим бойцам.

«Это не первая фура, которую мы отправляем. Логистика уже отлажена и создана достаточно разветвлённая структура, по которой мы получаем информацию о необходимых вещах для наших бойцов. Запросы идут и на инструменты, и на печки, и на банные комплекты, специальные средства связи, дроны, экипировка, бытовые приборы и на многое другое», – объяснил Денис Чаховский.

Когда поступает запрос, сразу начинается сбор необходимой помощи. Вещи первой необходимости постоянно несут люди – всё это благодаря сплочённости народа.

«Я видел, как бабушки вязали и приносили тёплые носки для фронта, потому что вспоминали свою молодость и понимали, что сейчас поддержка важна также, как во временя ВОВ. Каждый должен внести свою лепту. Мы, люди, которые выросли на духе победы, доставшейся нам очень большой ценой. И сейчас у всего многонационального народа раскрылись дополнительные ресурсы, чтобы не сидеть в стороне и наблюдать, а помогать лично. К нам приходят много школьников из «Молодой Гвардии Единой России». Я считаю, это абсолютно правильно и очень важно, так как сплочает наше общество, которое западные страны пытаются разделить», – говорит Чаховский.

Кроме участников СВО, поддержку получают и их родственники.

«Сразу после мобилизации мы решили предоставлять бесплатные юридические консультации всем, кому это необходимо. Важно, чтобы люди чувствовали, что поддержка реальна», – отметил народный избранник.

Очередной груз собирали вместе с активистами Совета матерей, жителями Ленинского района Новосибирска, Северного, Маслянинского, Болотнинского, Тогучинского, Куйбышевского районов области. В коробках с волнительными надписями – лекарства, предметы личной гигиены, бытовые предметы, нижнее бельё, мёд, сладости, продукты с длительным сроком хранения, консервы, блиндажные свечи и налобные фонари, походная посуда, гвозди и многое другое.

Депутаты оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Людям доставили более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза и свыше 3 тысяч тонн медикаментов.