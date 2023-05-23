Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал показания по делу своего заместителя Артёма Скатова

Мэр Новосибирска назвал процесс против Скатова попыткой оказать давление на администрацию города.

В Новосибирске продолжается процесс по уголовному делу в отношении замглавы города Артема Скатова. Чиновнику вменяют клевету на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева.

23 мая показания в суде в защиту Скатова давал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В мировой суд его вызвали по ходатайству защиты. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

По словам Ивана Рассолова, адвоката Артема Скатова, глава города заявил, что воспринимает процесс в отношении своего зама как попытку давления на мэрию. Анатолий Локоть также подчеркнул, что у администрации Новосибирска нет конфликтов с застройщиками, и он не давал Скатову поручения публиковать что-либо в отношении Савельева.

Адвокат Скатова утверждает, что выдвинутые против его клиента обвинения не имеют оснований, а само следствие проводилось однобоко, поэтому никаких доказательств вины чиновника в материалах дела нет.

Напомним, ранее по делу Артема Скатова допросили депутата Государственной думы РФ из Новосибирска Дмитрия Савельева.