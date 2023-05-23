Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в Новосибирске

Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в России с 22 по 28 мая. Она приурочена ко Всемирному дню щитовидной железы 25 мая.

В последние годы людей, страдающих эндокринными заболеваниями, относящимся к работе желез внутренней секреции, становится всё больше и больше. К ним относятся заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и другие серьёзные нарушения.

К основным факторам, которые приводят к развитию эндокринных нарушений, относятся опухоли тканей железы, кисты, инфекционные заболевания, наследственный фактор, хронические заболевания других органов и систем, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические вмешательства, прием ряда препаратов.

Так как гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют работу других органов и систем, то при эндокринных заболеваниях нарушается обмен веществ, и возникают симптомы, характерные, например, для заболеваний кожи, почек.

Наиболее универсальный метод профилактики таких заболеваний — использование йодированной соли. Рекомендованное количество йода для человека в соответствии с потребностями организма составляет 150-200 мкг в сутки, что обеспечивается 4-5 граммами йодированной соли (чуть меньше одной чайной ложки). Кроме того, будет полезно включить в рацион морепродукты и морскую капусту.

Потребность в йоде особенно возрастает в подростковый период, беременность и кормление грудью. Организм нуждается в регулярном дополнительном приёме препаратов, содержащих йод. Нужно сразу обратиться к врачу. Специалист при отсутствии противопоказаний может выписать необходимые лекарства.

Для поддержания эндокринного здоровья регулярно проходите медицинские осмотры и не забывайте про активный образ жизни.

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска предлагает ознакомиться с материалами, которые подготовили специалисты ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» для жителей нашего региона, в разделе «Тематические недели профилактики» на информационном портале о здоровье.